وزير الثقافة يعلن استعداد الوزارة لدعم جهود الناشرين العراقيين وتذليل الصعوبات أمامهم

2020/07/26 | 20:26 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغدادالتقى وزير الثقافة والسياحة والآثار الدكتور حسن ناظم، اليوم الاحد، وفداً يمثل جمعية الناشرين والكتبيين العراقيين في مكتبه بمقر الوزارة.وذكر بيان لمكتبه الاعلامي، انه "استعرض وفدُ الناشرين جملةً من المعوقات التي تواجه عملهم، لا سيما فيما يتعلق بالمشاركة في معارض الكتب الخارجية ، وخاصةً عملية شحن الكتب، وعدداً من الإجراءات المعقدة التي تعتمدها سلطة الطيران المدني، في التعاطي مع دور النشر المحلية، التي تتاح لها مشاركاتٌ خارجيةٌ".وتابع ان "استمع ناظم إلى عددٍ من المقترحات التي قدمها أعضاء الوفد لتكريس صناعة نشرٍ حقيقيةٍ، وفاعلةٍ في العراق، حيث دعا الوفد إلى تنشيط قانون حماية الملكية الفكرية؛ للحد من التجاوزات التي يقوم بها عددٌ من أصحاب المطابع بهذا الشأن".من جهته أشاد وزير الثقافة "بالدور الذي تضطلع به دور النشر المحلية في إشاعة المعرفة، والفكر، وتوفير المصادر للدارسين والباحثين في مختلف الاختصاصات العلمية، والمعرفية"، مؤكداً أن "الوزارة ستعمل جاهدةً لدعم جهود الناشرين العراقيين، وتذليل الصعوبات أمامهم".وأشار في الوقت ذاته الى ان "الجهد الوزاري يواجه تحدياتٍ إقتصاديةَ، فضلاً عن تداعيات جائحة كورونا، لكن ذلك لم يمنع الوزارة من مضاعفة الجهود لدعم جهات النشر العراقية، وتنشيط سوق الكتاب في العراق".

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