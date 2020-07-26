التربية النيابية تكشف السبب الرئيسي وراء تاجيل امتحانات المرحلة الاعدادية في الاول من ايلول

2020/07/26 | 20:26 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد كشف عضو لجنة التربية النيابية النائب رعد المكصوصي، الاحد، عن السبب الرئيسي وراء تاجيل امتحانات المرحلة الاعدادية الى الاول من ايلول القادم.وقال المكصوصي في حديث لـ/ المعلومة/،ان” ارتفاع درجات الحرارة والمشاكل العالقة في ملف تامين الكهرباء كانت من الاسباب الرئيسية التي دفعت لجنة التربية بالتنسيق مع الوزارة الى تاجيل امتحانات المرحلة الاعدادية […]

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