رويترز: أمريكا اللاتينية تتصدر العالم في إصابات كورونا

2020/07/26 | 20:37 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعةتجاوزت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد في أمريكا اللاتينية لأول مرة نظيراتها في الولايات المتحدة وكندا معا مع اتساع رقعة المرض في البرازيل والمكسيك وبيرو وكولومبيا والأرجنتين.وأفادت وكالة "رويترز"، استنادا إلى إحصاءاتها القائمة على بيانات حكومة كل دولة، بأن مجمل الإصابات في أمريكا اللاتينية يبلغ حاليا 4 ملايين و327160 حالة مقارنة مع 4 ملايين و308495 في الولايات المتحدة وكندا.ويجعل عدد الإصابات الآخذ في الزيادة السريعة، حسب الوكالة، أمريكا اللاتينية أكثر مناطق العالم تضررا بالجائحة، إذ تمثل 26.83% من الحالات عالميا.ولا تزال الولايات المتحدة أكثر دولة منفردة من حيث عدد الإصابات والوفيات جراء مرض "COVID-19" الناجم عن فيروس كورونا بأكثر من 4.2 مليون إصابة وزهاء 146 ألف وفاة، تليها البرازيل بواقع 2.4 مليون إصابة ونحو 87 ألف وفاة.وجاءت المكسيك وبيرو وتشيلي أيضا ضمن قائمة الدول الـ10 الأولى من حيث عدد الإصابات.ويشير إحصاء "رويترز" إلى أن عدد الأشخاص المعروف إصابتهم بفيروس كورونا في العالم تجاوز 16.1 مليون.ويقول خبراء الصحة إن البيانات الرسمية لا تعكس بكل تأكيد عدد الإصابات والوفيات الحقيقي، خاصة في دول لديها قدرات فحص محدودة.

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