الأزمة النيابية تحذر من ارتفاع معدل الوفيات بكورونا بسبب تردي الكهرباء

2020/07/26 | 20:37 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد حذرت خلية الأزمة النيابية، اليوم الأحد، من ارتفاع معدل الوفيات بفيروس كورونا المستجد نتيجة الانقطاع المستمر للتيار الكهربائي في بغداد والمحافظات الأخرى. وقال عضو الخلية عباس عليوي في تصريح لـه ، إن “المناطق الشعبية في بغداد والمحافظات تعاني من انقطاع مستمر للكهرباء يصل إلى أكثر من 18 ساعة يوميا”، لافتا إلى إن “هذا الانقطاع سيؤثر على حياة المصابين بكورونا والذين يلتزمون الحجر المنزلي”. وأضاف أن “وزارة الكهرباء تتحمل مسؤولية الانقطاع المستمر كونها لم تجهز المناطق الجديدة بخطوط الشبكة الوطنية مما أدى إلى التجاوز على الشبكة الوطنية للمناطق المجاور”، محذرا “من ارتفاع معدل الوفيات بفيروس كورونا المستجد نتيجة الانقطاع المستمر للتيار الكهربائي في بغداد والمحافظات الأخرى كون اجهزة التنفس تعمل على التيار الكهربائي”.

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