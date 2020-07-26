القبض على  ١٠ متهمين خلال عملية استباقية في بغداد

2020/07/26 | 20:38 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفذت المديرية العامة للاستخبارات في وكالة الاستخبارات، اليوم الاحد، عمليات استباقية لألقاء القبض على مطلوبين صادرة بحقهم أوامر قبض قضائية في بغداد.وقال بيان للمديرية تلقت “تقدم” نسخة منه، ان “مفارز المديرية العامة للاستخبارات ومكافحة الإرهاب العاملة ضمن وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية، نفذت عملية استباقية لألقاء القبض على المطلوبين الصادرة بحقهم أوامر قبض قضائية”.

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