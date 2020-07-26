2020/07/26 | 20:38 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انفجارات في قاعدة عسكرية بجنوب بغداد

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انفجارات في قاعدة عسكرية بجنوب بغداد) نشر أولاً على موقع (كردستان 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انفجارات في قاعدة عسكرية بجنوب بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كردستان 24).