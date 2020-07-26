الحشد الشعبي يزود المستشفيات في كربلاء بـ 600 اسطوانة اوكسجين طبي يوميا

2020/07/26 | 20:39 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ كربلاء المقدسة اكدت مديرية المعدات الفنية في هيئة الحشد الشعبي تزويد المستفيات في كربلاء بـ 600 اسطوانة اوكسجين طبي يومياً من خلال منظومة قادة النصر التي انشئتها المديرية مؤخرا.وقال احمد المدني من مديرية المعدات الفنية في هيئة الحشد الشعبي لـ /المعلومة/، ان “منظومة قادة النصر لانتاج الغازات الطبية تنتج يوميا 600 اسطوانة من […]

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