2020/07/26 | 20:45 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

#عاجل

فرق الدفاع المدني بقيادة السيد مدير عام الدفاع المدني اللواء كاظم سلمان بوهان تبذل جهود كبيرة للسيطرة على انفجا...





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( بيان من الدفاع المدني حول حرائق معسكر صقر) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( بيان من الدفاع المدني حول حرائق معسكر صقر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).