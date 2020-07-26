علماء يحددون ’’الفيتامين’’ الأقدر على مقاومة كورونا وتقوية جهاز المناعة

2020/07/26 | 20:45 - المصدر: بغداد اليوم

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أكدت دراسة طبية حديثة أهمية فيتامين "د" في الحماية من وباء كورونا، وذلك لارتباطه...





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