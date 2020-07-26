الجيش يستلم رسميا مهام امن منفذ مندلي شرق ديالى بعد انسحاب “الرد السريع”

2020/07/26 | 20:47 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى اكد مسؤول حكومي في ديالى، الاحد، بان الجيش استلم مهام امن منفذ مندلي بعد انسحاب قوات الرد السريع.وقال مدير ناحية مندلي وكالة(85كم شرق بعقوبة) مازن الخزاعي في حديث لـ/ المعلومة/،ان” قوات الجيش استلمت رسميا مهام امن منفذ مندلي الحدودي مع ايران بعد انسحاب قوات الرد السريع بناءا على اوامر عليا”.واضاف الخزاعي،ان” […]

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