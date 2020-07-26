تعليق على تعليق رفيق سابق! - فارس محمود

2020/07/26 | 21:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فارس_محمود عزيزي حسين احمدتحية طيبة...لاننا ننشد ان يكون للانسان قيمة، وضع حد لاستغلال العامل واضطهاد المراة، وارساء عالم اكثر انسانية وعدالة ومساواة، نظل دوما ننقد انفسنا، وننتقد نواقصنا، طالما نحن والبشرية الداعية لعالم افضل لم نحقق اهدافنا، نبقى ننتقد انفسنا لنكون اقوى وافضل...



ولكن هذا لايعصب اعيننا عن رؤية مفاخر هذا الحزب ومحطات كثيرة مشرقة في نضاله والقيم السامية التي جلبها للمجتمع.



هذا في مكا ......





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