البنتاغون ومرتزقة إردوغان في ليبيا

2020/07/26 | 21:50 - المصدر: الزوراء

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د.جبريل العبيدي المجاهرة الأولى للإدارة الأميركية بشأن مرتزقة إردوغان في ليبيا، جاءت، وإن كانت متأخرة، بعد تقرير وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) بشأن نقل تركيا المرتزقة إلى هذا البلد، حيث كشف التقرير عن حقيقة الجرائم التي يقوم بها الأتراك في ليبيا.تقرير البنتاغون كشف أن أنقرة نشرت عدداً من الجنود والمستشارين العسكريين الأتراك في ليبيا […]

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