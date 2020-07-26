لماذا المجالس الوزارية إذا كان الوزير كفوء ؟

2020/07/26 | 21:50 - المصدر: الزوراء

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فلاح أمين الرهيمي حينما تؤلف الوزارة المفروض يختار وزراء كل واحد منهم تتناسب مع خبرته وشهادته مع اختصاص تلك الوزارة ومن خلال عمله يترجم مقدرته واختصاصه وخبرته في العمل الوزاري … والمجالس الوزارية التي تعتبر ظاهرة جديدة في العمل الوزاري في العراق فهي أولاً : تضعف من مركزية الوزير وقراراته وثانياً : إذا كان أعضاء […]

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