الجزائر تسجل 593 إصابة و9 وفيات جديدة بفيروس كورونا

2020/07/26 | 21:58 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة أعلنت وزارة الصحة الجزائرية، اليوم الأحد، عن تسجيل 593 إصابة و9 وفيات جديدة بفيروس كورونا.وأوضحت لجنة المتابعة ورصد فيروس كورونا أن حصيلة الإصابات بالفيروس في الجزائر ارتفعت خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 593 حالة بينها 94 في العاصمة، مقابل 605 في إحصائية أمس السبت، لتصل إلى مستوى 26764 شخصا.وأضافت اللجنة أن […]

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