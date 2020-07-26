2020/07/26 | 22:00 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغدادأفاد مصدر أمني بمحافظة الديوانية، اليوم الاحد، بإقدام شخص يبلغ من العمر ٤٠ سنة على الانتحار بعد شنق نفسه داخل منزله الواقع بحي الضباط في مركز المحافظة.وقال المصدر إن "الأجهزة الأمنية قامت بنقل الجثة إلى الطب العدلي بمستشفى الديوانية التعليمي وفتحت تحقيقا في ملابسات الحادث دون ذكر المزيد من التفاصيل".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الديوانية تسجل حالة انتحار شنقاً لمواطن أربعيني) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الديوانية تسجل حالة انتحار شنقاً لمواطن أربعيني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).