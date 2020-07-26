نائب يكشف: قوى سياسية مرتبطة بدول إقليمية تسيطر عل ملف الكهرباء في العراق

2020/07/26 | 22:04 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- متابعة

كشف عضو مجلس النواب العراقي، اسعد المرشدي، الأحد، 26 تموز، 2020، عن جهة سياسية مرتبطة بقوى إقليمي...





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