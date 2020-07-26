سرايا السلام تعلن قصف تجمعٍ لداعش بالصواريخ شمال سامراء

2020/07/26 | 22:04 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - صلاح الدين

أعلن تشكيل سرايا السلام، اليوم الأحد، قصف تجمعٍ لعناصر داعش بالصواريخ، شمال مدينة سامر...





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