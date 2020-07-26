بالفيديو: عراقيون يرصدون تحليق طيران امريكي فوق معسكر الصقر

2020/07/26 | 22:04 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد مواطنون عراقيون تحليق طيران امريكي فوق معسكر الصقر الذي وقعت فيه مساء اليوم الاحد عدة انفجارات ضخمة....

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