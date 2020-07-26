العبادي يوضح 3 شروط لاجراء انتخابات مبكرة

2020/07/26 | 22:04 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس ائتلاف النصر العراقي حيدر العبادي أن زيارات رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الخارجية فرصة لتوضيح مصالح العراق فيما أشار إلى أن إجراء انتخابات مبك...

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