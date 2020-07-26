الاسهم العالمية تتكبد “ضربات موجعة” نتيجة الخلافات بين الصين والولايات المتحدة

2020/07/26 | 22:05 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق- متابعة توجهت دفة سفينة الخلافات بين أكبر اقتصادين حول العالم إلى وجهة جديدة في الأسبوع الماضي، لتتفاقم الأمور بين الولايات المتحدة والصين نحو الأسوأ.وشهدت العلاقات بين الاقتصادين الأكبر عالمياً تصعيداً جديداً من خلال إعلان واشنطن وبكين إغلاق القنصلية العاملة لكل منهما داخل بلد الآخر، ما دفع الأوضاع الدبلوماسية بين الجانبين لأدنى مستوياتها […]

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