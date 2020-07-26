حزب الله: معادلة الردع قائمة مع إسرائيل

2020/07/26 | 22:06 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد نائب الأمين العام لـ”حزب الله” اللبناني​ نعيم قاسم تلقي الحزب رسالة عبر الأمم المتحدة، مؤكدا أنه “لا تغيير في قواعد الاشتباك مع إسرائيل”، وأن الأجواء لا تشي بحصول حرب قريبا.وقال قاسم في تصريحات تلفزيونية اليوم الأحد، إنه “لا يوجد جواب على السؤال بشأن الرد على استشهاد علي كامل محسن من جراء العدوان الإسرائيلي، …

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