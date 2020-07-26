ديالى تعد خطة طوارى عاجلة لازمة الكهرباء وتلزم المولدات بتشغيل 17 ساعة يوميا

2020/07/26 | 22:15 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى اعلنت حكومة ديالى المحلية، الاحد، عن خطة طوارى عاجلة حيال ملف الكهرباء.وقال مدير اعلام حكومة ديالى المحلية ياسر بدر في حديث لـ/ المعلومة/،ان” محافظ ديالى عقد اجتماعا موسعا مع مدراء الوحدات الادارية والجهات ذات العلاقة بملف الكهرباء لمناقشة اوضاعها خاصة مع كثرة الشكاوي الخاصة بضعف الفولتية وانخفاض ساعات التجهيز”.واضاف، ان “الاجتماع […]

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