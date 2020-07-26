2020/07/26 | 22:16 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تأجيل اجتماع الهيئة العامة لاتحاد الكرة المزمع عقده غداً الاثنين الى إشعار اخر بسبب عدم موافقة خلية الأزمة على إقامة الاجتماع

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تأجيل اجتماع الهيئة العامة لاتحاد الكرة المزمع عقده غداً الاثنين الى إشعار اخر بسبب عدم موافقة خلية الأزمة على إقامة الاجتماع) نشر أولاً على موقع (الرياضة الان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تأجيل اجتماع الهيئة العامة لاتحاد الكرة المزمع عقده غداً الاثنين الى إشعار اخر بسبب عدم موافقة خلية الأزمة على إقامة الاجتماع) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الرياضة الان).