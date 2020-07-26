لجنة نيابية: قانونان جاهزان للتشريع

2020/07/26 | 22:30 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت اللجنة القانونية النيابية، اليوم الأحد، إرسالها قانونين مهمين لرئاسة مجلس النواب للبدء بتشريعهما خلال الجلسات المقبلة، فيما رجحت إكمال الشكل النهائي لملحق الدوائر الانتخابية بعد عيد الأضحى المبارك.

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