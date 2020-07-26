اكثر من 23 الف طالب وطالبة في جامعة كربلاء يؤدون الامتحانات النهائية

2020/07/26 | 22:34 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ كربلاء المقدسة باشر اكثر من 23 الف طالب وطالبة من طلبة الدراسات الاولية في جامعة كربلاء بتأدية الامتحانات النهائية للعام الدراسي 2019-2020عبر التطبيقات الالكترونية المتاحة.وقال رئيس الجامعة باسم السعيدي في بيان تلقته /المعلومة/، ان “بالرغم من ارتفاع درجات الحرارة والظرف الصحي الذي يمر به البلد باشر طلبة الدراسات الاولية في جامعة كربلاء بتأدية […]

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