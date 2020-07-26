2020/07/26 | 22:41 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد اكد النائب عن ائتلاف دولة القانون علي الغانمي، ان الكتل السياسية مازالت غير متفقة على اجراء الانتخابات المبكرة، لافتا الى ان قانون الانتخابات اقر بالعاطفة.وقال الغانمي في تصريح متلفز تابعته /المعلومة/، ان “قانون الانتخابات اقر تحت ضغط ازمة سياسية وبالعاطفة”، مبينا ان “تعديل قانون الانتخابات كان بعيدا عن الواقع السياسي”.واضاف ان […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الغانمي: الكتل السياسية غير متفقة على اجراء الانتخابات المبكرة) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الغانمي: الكتل السياسية غير متفقة على اجراء الانتخابات المبكرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).