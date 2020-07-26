الحشد الشعبي يدك تجمعا لارهابيي داعش شمال سامراء

2020/07/26 | 22:44 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد دك الحشد الشعبي، الاحد، تجمعا لداعش الإرهابي شمال مدينة سامراء المقدسة.وذكر اعلام الحشد الشعبي في بيان تلقته /المعلومة/، ان اللواء 314 قصف بصواريخ 107 تجمعا لداعش في منطقة حويجة ام جريش شمال مدينة سامراء، خارج قاطع المسوؤلية.واضاف ان المعلومات الاستخبارية اكدت ان القصف أسفر عن وقوع إصابات بين صفوف الإرهابيين.انتهى […]

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