2020/07/26 | 22:44 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مكتب الكعبي ينفي تصريحات نسبت للنائب الاول لرئيس البرلمان تتعلق بأزمة الكهرباء هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/07/26 | 22:44.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مكتب الكعبي ينفي تصريحات نسبت للنائب الاول لرئيس البرلمان تتعلق بأزمة الكهرباء) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مكتب الكعبي ينفي تصريحات نسبت للنائب الاول لرئيس البرلمان تتعلق بأزمة الكهرباء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).