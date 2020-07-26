2020/07/26 | 22:48 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… اعلنت وزارة الداخلية العراقية تشكيل لجنة عقب انفجارات وقعت في معسكر “الصقر”، حيث يضم مقر الشرطة الإتحادية والحشد الشعبي.ووجه وزير الداخلية عثمان الغانمي بـ”تشكيل لجنة تقصي الحقائق لمعرفة ملابسات الانفجارات التي حصلت في معسكر الصقر”.وقالت وزارة الداخلية في بيان لها إن “فرق الدفاع المدني سيطرت على 70% من الحرائق التي اندلعت نتيجة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الداخلية : سيطرنا على 70% من الحرائق بمعسر الصقر وشكلنا لجنة تحقيقية) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الداخلية : سيطرنا على 70% من الحرائق بمعسر الصقر وشكلنا لجنة تحقيقية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).