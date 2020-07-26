مدينة شرق اسيوية تتصدر قائمة افضل عشر مدن للعمل

2020/07/26 | 22:52 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق – متابعة قامت شركة سالمية المتخصصة بالتعليم والدراسات بإصدار قائمة بأفضل 100 مدينة حول العالم للعمل من ضمن الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.ونشرت شركة ” Future Learn” قائمة تتضمن مجموعة من أشهر المدن التي توفر عملا جيدا بناءا على عدة معايير تتعلق بظروف العمل وميزاته.ونوهت الشركة تعليق لها على موقعها الرسمي، […]

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