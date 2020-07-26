تعرف على هدافي الدوري الانكليزي “البريميرليغ”

2020/07/26 | 22:58 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة توج الدولي الإنجليزي جيمي فاردي، مهاجم فريق ليستر سيتي، بلقب هداف الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، الذي أسدل الستار على منافساته اليوم الأحد.وتربع جيمي فاردي على عرش صدارة هدافي “البريمير ليغ”، برصيد 23 هدفا، ولكن فرحته لم تكتمل بسبب هزيمة فريقه في عقر داره أمام مانشستر يونايتد “الشياطين الحمر” بهدفين من دون […]

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