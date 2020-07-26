العراق: تسجيل 2459 اصابة جديدة بفيروس كورونا و1900 حالة شفاء ووفاة 78 مصابا

2020/07/26 | 23:23 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة الصحة العراقية، تسجيل ثمانية وسبعين وفاة والفين واربعمئة وتسعة وخمسين اصابة جديدة بفيروس كورونا، وألف وتسعمئة حالة شفاء.

وقالت وزارة الصحة في الموقف الوبائي اليومي لجائحة كورونا المستجد في العراق ان مجموع حالات الشفاء بلغت أكثر من خمسة وسبعين الفا ومجموع الإصابات أكثر من مئة عشرة الاف إصابة وأكثر من اربعمئة حالة وفاة.

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