القوات الامنية في اربيل تضبط 15 كغم من مخدرات الكريستال قادمة من ايران

2020/07/26 | 23:23 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت مديرية مكافحة المواد المخدرة في محافظة اربيل ، عن كمية كبيرة من المواد المخدرة وسط المدينة.

واوضحت المديرية في بيان، ان قوة أمنية ضبطت خمسة عشر كيلوغراما من مادة الكريستال المخدرة، تم تهريبها من ايران الى اربيل ، وتمكنت من القاء القبض على متهمين من اهالي “قلعة دزة” كانا ينويان تهريب تلك الكمية الى تركيا، مبينة ان القبض على المتهمين تم وفق المادة ” الرابعة عشرة” من قانون المواد المخدرة.

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