العبادي: زيارة الكاظمي إلى دول الجوار فرصة لتوضيح استقلالية القرار العراقي

2020/07/26 | 23:23 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

علق رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي، على زيارة رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي إلى إيران.

وقال العبادي إن على العراق تحقيق التوازن في العلاقات الدولية والابتعاد عن النزاعات والصراعات لأن التوتر ليس من مصلحة العراق ولا من مصلحة المنطقة، مبيناً أن زيارة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى إيران أو قيامه بزيارات لدول الجوار الأخرى أو الدول الإقليمية فرصة لتوضيح استقلالية القرار العراقي ولتحقيق مصالح العراق وكذلك المصالح المشتركة عن طريق السلم والأمن وبعيدا عن الصراعات والنزاعات.

وتابع، أن العراق يسعى للعب دور على المستويين الإقليمي والدولي واستثمار علاقاته الجيدة مع الولايات المتحدة وإيران والسعودية وبما يتناسب مع حجمه وقوته ومصلحته.

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