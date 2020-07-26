البديري: ملف الكهرباء هو ملف سياسي بأوامر خارجية بامتياز

2020/07/26 | 23:24 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد ائتلاف عراقيون ان ملف الكهرباء هو ملف سياسي بأوامر خارجية بامتياز، مشيرا الى ان حل هذا الملف لن يتحقق مالم يتم حل المشاكل الاقليمية.

وقال النائب عن ائتلاف عراقيون علي البديري ان الاموال التي انفقت سابقا على ملف الكهرباء والتي كانت مبالغ مخيفة جدا، لم تحقق شيء وما زال قطاع الطاقة في العراق بتراجع مستمر، كما ان العراق لديه من الخبرات الفنية ما يشار لها بالبنان ما يعني ان مشكلة الكهرباء ليست مادية او فنية، مبينا ان الفساد كان له دور في هذا الوضع المتردي، لكنه لم يكن السبب الوحيد او الاهم لكنه كان السبب الظاهري لهذا التلكؤ بملف الكهرباء.

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