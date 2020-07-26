وزير النقل يوجه بانجاز المشاريع المتلكئة في الموانئ

2020/07/26 | 23:32 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه وزير النقل ناصر حسين الشبلي، اليوم الاحد، شركتي موانئ العراق وتنفيذ المشاريع بانجاز المشاريع المتلكئة وحل الملفات العالقة بينهما.

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