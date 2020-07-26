وزير العمل يعلن صرف رواتب العمال المتقاعدين

2020/07/26 | 23:32 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلـن وزير العمل والشؤون الاجتماعية عادل الركابي، اليوم الاحد، اطلاق رواتب العمال المتقاعدين المضمونين يوم غد الاثنين.

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