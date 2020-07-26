ضبط أكثر من 30 طناً من الادوية المهربة في منطقة القادسية

2020/07/26 | 23:37 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم ـ بغداد

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاحد، ضبط اكثر من 30 طناً من الادوية المهربة في منطقة القادسية في بغداد.

وقالت دائرة التفتيش في الوزارة، إن "فريق مشترك من قسم تفتيش المؤسسات الصحية الخاصة في الدائرة ومديرية مكافحة الجريمة المنظمة في وزارة الداخلية وجهاز الامن الوطني و اسناد معلوماتي من قيادة عمليات بغداد اليوم الاحد المصادف ٢٦ تموز، قام بضبط مخزن وهمي يحتوي على كميات كبيرة من الادوية المهربة والمقلدة تقدر بإكثر من (٣٠) طناً في منطقة القادسية ضمن جانب الكرخ من العاصمة بغداد".

واوضحت أنه "جرى ضبط تلك الادوية الداخلة للبلاد بصورة غير رسمية والمخزونة بصورة سيئة وفق محاضر ضبط اصولية والتحفظ عليها لحين اكمال الاجراءات التحقيقية والقضائية".

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بغداد اليوم ـ بغداد

أعلـن وزير العمل والشؤون الاجتماعية، عادل الركابي، اليوم الاحد، اطلاق رواتب العمال المتقاعدين المضمونين يوم غدا الاثنين.

وقال الركابي في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال ستباشر صرف رو

بغداد اليوم- بغداد

دعا عضو لجنة الصحة والبيئة النيابية، عبد عون العبادي، الأحد، 26 تموز، 2020، المواطنين الى الالتزام بالاجراءات الوقائية التي وجهت بها لجنة الصحة والسلامة الوطنية اليوم، لمنع حصول كارثة صحية في البلاد.

وقال العبادي ف

بغداد اليوم- كردستان

حذر مدير عام ديوان وزارة الصحة، في اقليم كردستان، خالص قادر، الأحد، 26 تموز، 2020، من التهاون في تطبيق الاجراءات الوقائية المتخذة ضد فيروس كورونا في الإقليم من قبل المواطنين، فيما أكد أن الفيروس ما يزال بالغ الخطورة.

وقال ق

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