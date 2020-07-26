2020/07/26 | 23:55 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المطلك يستبعد إجراء انتخابات مبكرة ويؤكد: السنة سيبقون داعمين للكاظمي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الفرات نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/07/26 | 23:55.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الفرات نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المطلك يستبعد إجراء انتخابات مبكرة ويؤكد: السنة سيبقون داعمين للكاظمي) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المطلك يستبعد إجراء انتخابات مبكرة ويؤكد: السنة سيبقون داعمين للكاظمي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).