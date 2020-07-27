العمل تحدد موعد إطلاق رواتب العمال المتقاعدين

2020/07/27 | 00:01 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أين نيوز _بغداد أعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية ، عادل الركابي ، اليوم الأحد ، اطلاق رواتب العمال المتقاعدين المضمونين يوم غدا الاثنين .وقال الركابي في بيان ، إن " دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال ستباشر صرف رواتب العمال المضمونين وخلفهم المستحق لفئتي ( الصرف اليدوي ، وحاملي البطاقة الذكية ) لشهري تموز واب من عام 2020 في بغداد والمحافظات " .ودعا الركابي ، " المستفيدين الى مراجعة المصارف حسب مناطق سكناهم لغرض استلام رواتبهم مستصحبين معهم المستمسكات الثبوتية المتمثلة بالهوية التقاعدية او البطاقة الذكية " .

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