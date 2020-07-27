دراسة: الكلاب تستطيع كشف المصابين بكورونا

2020/07/27 | 00:01 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… كشفت دراسة ألمانية جديدة أن الكلاب البوليسية تستطيع الأن كشف الأشخاص المصابين بفيروس كورونا المستجد “كوفيد-19″، بقليل من التدريب.وشملت التجربة الجديدة تدريب 8 كلاب تابعة للجيش الألماني، على اكتشاف المصابين “بكوفيد-19” بواسطة الشم، بنسبة نجاح وصلت إلى ـ94 بالمئة بعد أسبوع واحد فقط من التدريب.وقامت جامعة الطب البيطري في هانوفر بألمانيا بتدريب الكلاب على […]

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