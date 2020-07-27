2020/07/27 | 00:01 - المصدر: الصحافة المستقلة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- (المستقلة)… كشفت دراسة ألمانية جديدة أن الكلاب البوليسية تستطيع الأن كشف الأشخاص المصابين بفيروس كورونا المستجد “كوفيد-19″، بقليل من التدريب.
وشملت التجربة الجديدة تدريب 8 كلاب تابعة للجيش الألماني، على اكتشاف المصابين “بكوفيد-19” بواسطة الشم، بنسبة نجاح وصلت إلى ـ94 بالمئة بعد أسبوع واحد فقط من التدريب.
وقامت جامعة الطب البيطري في هانوفر بألمانيا بتدريب الكلاب على […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (دراسة: الكلاب تستطيع كشف المصابين بكورونا) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وشملت التجربة الجديدة تدريب 8 كلاب تابعة للجيش الألماني، على اكتشاف المصابين “بكوفيد-19” بواسطة الشم، بنسبة نجاح وصلت إلى ـ94 بالمئة بعد أسبوع واحد فقط من التدريب.
وقامت جامعة الطب البيطري في هانوفر بألمانيا بتدريب الكلاب على […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (دراسة: الكلاب تستطيع كشف المصابين بكورونا) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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