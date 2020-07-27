محافظ المثنى يعفي مسؤولي صيانة الكهرباء في الوصبين الصغير والكبير بالسماوة

2020/07/27 | 00:08 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم ـ المثنى

أعلن محافظ المثنى، احمد منفي جودة، اليوم الاحد، اعفاء مسؤولي صيانة الكهرباء في الصوبين الصغير وا...





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