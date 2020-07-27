2020/07/27 | 00:14 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ​ مكتب الكعبي.. صفحات مشبوهة تسيء لنائب رئيس البرلمان وهذه حقيقة (تصريحاته) الأخيرة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع NRT عربية الإلكتروني بتاريخ: 2020/07/27 | 00:14.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع NRT عربية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (​ مكتب الكعبي.. صفحات مشبوهة تسيء لنائب رئيس البرلمان وهذه حقيقة (تصريحاته) الأخيرة) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (​ مكتب الكعبي.. صفحات مشبوهة تسيء لنائب رئيس البرلمان وهذه حقيقة (تصريحاته) الأخيرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).