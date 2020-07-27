الشرطة و السجون : الأوهام الإصلاحيّة و الحلّ الثوريّ - شادي الشماوي

2020/07/27 | 00:15 - المصدر: الحوار المتمدن

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#شادي_الشماوي بوب أفاكيان ، جريدة " الثورة " عدد 657 ، 20 جويلية 2020https://revcom.us/a/657/bob-avakian-police-prisons-reformist-illusions-revolutionary-solution-en.htmlأثناء التمرّد الجميل ضد تفوّق البيض الممأسس و إرهاب الشرطة ، وقع تقديم مفهوم " عدم تمو ......





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