وزير الثقافة يوجه بحسم قضية الرواتب المتراكمة لهيأة الآثار

2020/07/27 | 00:39 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم ـ بغداد

وجّه وزير الثقافة والسياحة والآثار، حسن ناظم، اليوم الاحد، بحسم موضوعة الرواتب المتراكمة لموظفي ه...





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