2020/07/27 | 00:42 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- العراق يطالب ايران باطلاق نهر الكارون لتغذية شط العرب بغداد -عبدالحسين غزال قال مصدر في وزارة الري والموارد المائية انه جرى مطالبة ايران بإطلاق مياه نهر الكارون بعد ارتفاع نسبة تلوث شط العرب نتيجة قطع تدفقه لاسيما مع الزيادة غير العادية في درجات الحرارة .
ولم يفد المصدر بطريقة المخاطبة او الجواب . فيما […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انفجارات عنيفة في معسكر قرب بغداد والمتظاهرون يقطعون طريق كربلاء) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ولم يفد المصدر بطريقة المخاطبة او الجواب . فيما […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انفجارات عنيفة في معسكر قرب بغداد والمتظاهرون يقطعون طريق كربلاء) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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