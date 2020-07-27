انفجارات‭ ‬عنيفة‭ ‬في‭ ‬معسكر‭ ‬قرب‭ ‬بغداد‭ ‬والمتظاهرون‭ ‬يقطعون‭ ‬طريق‭ ‬كربلاء

2020/07/27 | 00:42 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العراق‭ ‬يطالب‭ ‬ايران‭ ‬باطلاق‭ ‬نهر‭ ‬الكارون‭ ‬لتغذية‭ ‬شط‭ ‬العرب ‭ ‬بغداد‭ -‬عبدالحسين‭ ‬غزال قال‭ ‬مصدر‭ ‬في‭ ‬وزارة‭ ‬الري‭ ‬والموارد‭ ‬المائية‭ ‬انه‭ ‬جرى‭ ‬مطالبة‭ ‬ايران‭ ‬بإطلاق‭ ‬مياه‭ ‬نهر‭ ‬الكارون‭ ‬بعد‭ ‬ارتفاع‭ ‬نسبة‭ ‬تلوث‭ ‬شط‭ ‬العرب‭ ‬نتيجة‭ ‬قطع‭ ‬تدفقه‭ ‬لاسيما‭ ‬مع‭ ‬الزيادة‭ ‬غير‭ ‬العادية‭ ‬في‭ ‬درجات‭ ‬الحرارة‭ .‬ولم‭ ‬يفد‭ ‬المصدر‭ ‬بطريقة‭ ‬المخاطبة‭ ‬او‭ ‬الجواب‭ .‬ فيما‭ […]

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