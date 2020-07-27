طعنات في جسم الدولة

2020/07/27 | 00:42 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د.فاتح عبدالسلام ‭ ‬سمعت‭ ‬من‭ ‬وزير‭ ‬الثقافة‭ ‬والآثار‭ ‬والسياحة‭ ‬العراقي‭ ‬في‭ ‬تصريح‭ ‬صحفي‭ ‬انَّ‭ ‬هناك‭ ‬آلاف‭ ‬الموظفين‭ ‬في‭ ‬‮٢٢‬‭ ‬مديرية‭ ‬عامة‭ ‬في‭ ‬وزارته‭ ‬لكن‭ ‬معظمهم‭ ‬خارج‭ ‬اطار‭ ‬أية‭ ‬انتاجية‭ ‬تضيف‭ ‬شيئاً‭ .‬ولعله‭ ‬الوزير‭ ‬الوحيد‭ ‬الذي‭ ‬جاهر‭ ‬بهذا‭ ‬الخلل‭ ‬الاداري‭ ‬الكبير،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬انَّ‭ ‬شبكة‭ ‬الاعلام‭ ‬وهيئة‭ ‬الاتصالات‭ ‬فيهما‭ ‬زيادة‭ ‬مذهلة‭ ‬في‭ ‬عدد‭ ‬الموظفين‭ […]

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