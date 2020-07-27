متطوع كنسي يعترف بتورطه في حريق كاتدرائية خلاف في ليبيا حول زيارة أشهر فلاسفة فرنسا

2020/07/27 | 00:42 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طرابلس‭- ‬باريس‭ -‬الزمان‭ ‬ ‭ ‬أثار‭ ‬الفيلسوف‭ ‬الفرنسي‭ ‬برنار‭ ‬هنري‭ ‬ليفي‭ ‬الذي‭ ‬ساهم‭ ‬بشكل‭ ‬كبير‭ ‬في‭ ‬القرار‭ ‬الفرنسي‭ ‬بالتدخل‭ ‬في‭ ‬ليبيا‭ ‬ضد‭ ‬معمر‭ ‬القذافي‭ ‬في‭ ‬2011،‭ ‬جدلا‭ ‬بعد‭ ‬زيارة‭ ‬قام‭ ‬بها‭ ‬السبت‭ ‬إلى‭ ‬غرب‭ ‬ليبيا‭.‬وبحسب‭ ‬مصادر‭ ‬محلية،‭ ‬وصل‭ ‬ليفي‭ ‬على‭ ‬متن‭ ‬طائرة‭ ‬خاصة‭ ‬السبت‭ ‬إلى‭ ‬مطار‭ ‬مصراتة‭ ‬التي‭ ‬تبعد‭ ‬نحو‭ ‬200‭ ‬كيلومتر‭ ‬غرب‭ ‬طرابلس‭.[…]

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