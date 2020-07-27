من نَـكَدٍ الى رغـدٍ - جواد كاظم غلوم

2020/07/27 | 00:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#جواد_كاظم_غلوم ورد الحـدائــق يَــهـوى ان نـكـون معـــــا لـيُـوسعَ العطـر نـشْــرا فــي المشاويــــــر ولـلبـلابــل هَـــزجٌ حـيــن تـلْــمَـحُــنــــــا ويرقص الضـوء فــي ألوان تـــنويـــــــر حــتى العصافــيـر لــم تـبْــخل بزغْــردةٍ ما أجمل اللحن فــي شَـــدو العصافيـــــر كــأنّـــه حُــلـــمٌ أبْــــدى سَـــعــــادتَـــــه بِـلـقْـــطــةٍ دوّخَــت كـلّ الــتـصــاويــر يــق ......





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