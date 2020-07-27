2020/07/27 | 01:03 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أين نيوز _بغداد توقع متنبئ جوي، الاحد، موعد انتهاء موجة الحر اللاهبة في العراق.وقال المتنبئ صادق عطية في صفحته على الفيسبوك ان" درجات الحرارة في عموم مدن وسط وجنوب البلاد وغربها ستسجل مافوق 50مْ وتقترب منها بقليل في مدن الشمال خلال ظهر يوم غد الاثنين".واضاف" اما الرياح ستكون مابين شمالية الى شمالية غربية، ساكنة في مناطق غرب وسمال البلاد".واشار عطية الى ان" موجة الحر اللاهبة ستنتهي يوم الجمعة او السبت المقبلين بانخفاض درجات الحرارة قليلا"، منوهاً الى ان" فترات من شهر آب ستسجل الحرارة فيها اقل من المعدل العام السابق".

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